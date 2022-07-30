الحلبوسي يوجه قوات حماية البرلمان بعدم التعرض للمتظاهرين - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

وجه لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، قوات حماية البرلمان بعدم التعرض للمتظاهرين.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الحلبوسي يدعو المتظاهرين إلى الحفاظ على سلمية التظاهر، ويوجِّه قوات حماية البرلمان بعدم التعرض للمتظاهرين أو المساس بهم، وعدم حمل السلاح داخل البرلمان، فضلاً عن توجيه الأمانة العامة لمجلس النواب بالتواجد في المجلس والتواصل مع المتظاهرين".

وبحسب البيان، وجه الحلبوسي بتواجد موظفي المركز الصحي للبرلمان؛ للحالات الطارئة.

وقبل قليل، وجّه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، القوات الأمنية بحماية المتظاهرين، فيما دعا المحتجين إلى التزام السلمية في حراكهم وعدم التصعيد والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم وحماية المؤسسات الرسمية.

وفي وقت سابق من اليوم، حاول المتظاهرون إسقاط الحواجز الكونكريتية الموجودة أمام بوابة الخضراء، من جهة وزارة التخطيط، بعد اجتيازهم الحواجز الكونكريتية على جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.