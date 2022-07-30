وزير الصدر يعلق على 'المندسين' في التظاهرات - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - ونشر العراقي منشوراً جاء فيه، "نشر أحد الأخوة، الحذر كل الحذر من المندسين الذين يخربون والغاية تشويه سمعة ثورة الشعب العراقي".

ورد العراقي على المنشور بعبارة "احسنت".

وقبل قليل، وجّه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، القوات الأمنية بحماية المتظاهرين، فيما دعا المحتجين إلى التزام السلمية في حراكهم وعدم التصعيد والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم وحماية المؤسسات الرسمية.



وفي وقت سابق من اليوم، حاول المتظاهرون إسقاط الحواجز الكونكريتية الموجودة أمام بوابة الخضراء، من جهة وزارة التخطيط، بعد اجتيازهم الحواجز الكونكريتية على جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.