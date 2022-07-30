انت الان تتابع خبر الصحة تكشف حصيلة اصابات المتظاهرين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن استقبال 60 إصابة من المتظاهرين، فيما أكدت استنفار مؤسساتها وملاكاتها لاسعاف وعلاج الجرحى.

