انت الان تتابع خبر وزير الصدر: نحمل الكتل السياسية اي اعتداء على المتظاهرين السلميين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العراقي في منشور له على فيسبوك تابعته الخليج 365، "نحمل الكتل السياسية اي اعتداء على المتظاهرين السلميين، فالقوات الامنية مع الاصلاح والاصلاح معها".

وتابع، "سرقتم اموال العراق فكفاكم تعدٍ على الدماء الطاهرة".



وقبل قليل، وجّه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، القوات الأمنية بحماية المتظاهرين، فيما دعا المحتجين إلى التزام السلمية في حراكهم وعدم التصعيد والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم وحماية المؤسسات الرسمية.

وفي وقت سابق من اليوم، حاول المتظاهرون إسقاط الحواجز الكونكريتية الموجودة أمام بوابة الخضراء، من جهة وزارة التخطيط، بعد اجتيازهم الحواجز الكونكريتية على جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.

