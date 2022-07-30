مصدر: 22 إصابة حصلت نتيجة إطلاق القنابل لتفريق المتظاهرين (صور +فيديو)

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القنابل المسيلة الدموع تسببت بإصابة 22 شخصاً، متظاهرين وقوات أمنية".

وأشار إلى أن "الإصابات بعضها حالات اختناق، والأخرى ضرب مباشر بالقنابل المسيلة للدموع".