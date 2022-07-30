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انت الان تتابع خبر مصدر: 22 إصابة حصلت نتيجة إطلاق القنابل لتفريق المتظاهرين (صور +فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
كشف مصدر أمني، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة الإصابات بصفوف المتظاهرين والقوات الأمنية نتيجة إطلاق القنابل المسيلة للدموع قرب بوابة المنطقة الخضراء.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القنابل المسيلة الدموع تسببت بإصابة 22 شخصاً، متظاهرين وقوات أمنية".
وأشار إلى أن "الإصابات بعضها حالات اختناق، والأخرى ضرب مباشر بالقنابل المسيلة للدموع".