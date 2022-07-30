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'قنبلة دخانية' تتسبب بحريق في مبنى حكومي قرب الخضراء - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باندلاع حريق في مبنى حكومي قرب المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، بسبب سقوط قنبلة دخانية وسطها.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع بالساحة الخارجية التابعة لبناية الطرق والجسور نتيجة سقوط قنابل دخانية فيها".

ووجّه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، القوات الأمنية بحماية المتظاهرين، فيما دعا المحتجين إلى التزام السلمية في حراكهم وعدم التصعيد والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم وحماية المؤسسات الرسمية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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