انت الان تتابع خبر تزامناً مع التظاهرات.. الكاظمي يصدر توجيهاً هاماً للقوات الأمنية - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - سياسة

وجّه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، القوات الأمنية بحماية المتظاهرين، فيما دعا المحتجين إلى التزام السلمية في حراكهم وعدم التصعيد والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم وحماية المؤسسات الرسمية.

