انت الان تتابع خبر الكشف عن عددها.. إطلاق القنابل المسيلة للدموع بكثافة قرب بوابة الخضراء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمواصلة إطلاق القنابل المسيلة للدموع، لتفريق المتظاهرين من أمام بوابة المنطقة الخضراء.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القنابل المسيلة للدموع يجري إطلاقها بكثافة قرب وزارة التخطيط، مع استمرار فتح خراطيم المياه".
وأشار إلى أن "أكثر من 30 قنبلة دخانية أُطلقت لغاية الآن، من أجل تفريق المتظاهرين المتجمهرين قرب بوابة المنطقة الخضراء".