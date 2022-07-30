الكشف عن عددها.. إطلاق القنابل المسيلة للدموع بكثافة قرب بوابة الخضراء

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القنابل المسيلة للدموع يجري إطلاقها بكثافة قرب وزارة التخطيط، مع استمرار فتح خراطيم المياه".

وأشار إلى أن "أكثر من 30 قنبلة دخانية أُطلقت لغاية الآن، من أجل تفريق المتظاهرين المتجمهرين قرب بوابة المنطقة الخضراء".

