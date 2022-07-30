انت الان تتابع خبر سيارات الأسعاف تهرع.. ارتفاع حصيلة الإصابات في صفوف المتظاهرين (صور +فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "حصيلة الإصابات في صفوف المتظاهرين ارتفعت إلى ثمان إصابات، بعضها خطيرة".

وأضاف، أن "سيارات الاسعاف باشرت بالدخول بالقرب من بوابة التخطيط لنقل الجرحى".

وفي وقت سابق من اليوم، حاول المتظاهرون إسقاط الحواجز الكونكريتية الموجودة أمام بوابة الخضراء، من جهة وزارة التخطيط، بعد اجتيازهم الحواجز الكونكريتية على جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.

والأربعاء، اقتحم أنصار التيار الصدري مقر البرلمان بالعاصمة بغداد، رفضا لترشيح السوداني لمنصب رئاسة الحكومة، فيما تستمر الخلافات بين القوى السياسية التي تحول دون تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.