انت الان تتابع خبر لمساندة المتظاهرين.. مواكب حسينية تدخل ساحة التحرير (صور + فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المراسل، إن "مجموعة من المواكب الحسينية وصلت إلى ساحة التحرير لمساندة المتظاهرين المتوجهين صوب المنطقة الخضراء".وفي وقت سابق من اليوم، حاول المتظاهرون إسقاط الحواجز الكونكريتية الموجودة أمام بوابة الخضراء، من جهة وزارة التخطيط، بعد اجتيازهم الحواجز الكونكريتية على جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.

والأربعاء، اقتحم أنصار التيار الصدري مقر البرلمان بالعاصمة بغداد، رفضا لترشيح السوداني لمنصب رئاسة الحكومة، فيما تستمر الخلافات بين القوى السياسية التي تحول دون تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.