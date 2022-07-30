المتظاهرون يدخلون إلى المنطقة الخضراء – عاجل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "متظاهرين تمكنوا من الدخول الى المنطقة الخضراء من جهة نفق الزيتون، بعد عمل فتحة صغيرة من بين الحواجز الكونكريتية".

وفي وقت سابق من اليوم، حاول المتظاهرون إسقاط الحواجز الكونكريتية الموجودة أمام بوابة الخضراء، من جهة وزارة التخطيط، بعد اجتيازهم الحواجز الكونكريتية على جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.



والأربعاء، اقتحم أنصار التيار الصدري مقر البرلمان بالعاصمة بغداد، رفضا لترشيح السوداني لمنصب رئاسة الحكومة، فيما تستمر الخلافات بين القوى السياسية التي تحول دون تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.