سد النهضة .. السودان تعلن حالة التأهب

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة الري السودانية، رفع حالة التأهب القصوى، حيث تتوقع أن تسجل مناسيب النيل الأزرق ارتفاعًا كبيرًا خلال موسم الفيضان الحالي، كأحد تداعيات الملء الثالث لسد النهضة الإثيوبي.

وذكرت الإدارة العامة لشؤون مياه النيل بوزارة الري السودانية، في بيانها اليوم الخميس، أنها تتوقع أن يشهد إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم بالحدود السودانية الإثيوبية ارتفاعًا كبيرًا في النصف الثاني من أغسطس المقبل، مما يؤدي لمضاعفة الإيراد والمناسيب، وذلك نتيجة عبور المياه للممر الأوسط لسد النهضة.

الملء الثالث لسد النهضة

ومن جانبه ناشد مدير الإدارة العامة لشئون مياه النيل، مهندس مستشار عبدالرحمن صغيرون الزين، المستخدمين للنيل الأزرق بأخذ التحوطات اللازمة.

وكانت إثيوبيا أعلنت أنها ستجري عملية الملأ الثالث لسد النهضة خلال شهر أغسطس القادم، وذلك على الرغم من الرفض المصري والسوداني من تلك الخطوة الأحادية التي تقدم عليها أديس أبابا محذرين من تداعيات ذلك على المنطقة.

تصرف عبر سد النهضة

وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، إن رفع حالة التأهب القصوى في هذا التوقيت، يأتي في إطار توقع المزيد من كميات المياه التي تصرف عبر سد النهضة في ظل استمرار فتح بوابات التصريف، مشيرًا إلى أن الكميات الماضية تتراوح مابين 50 إلى 60 مليون متر مكعب يوميًا، أما في مطلع الأسبوع المقبل ستصل كمية المياه الواردة إلى 500 مليون متر مكعب يوميًا.