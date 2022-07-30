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انت الان تتابع خبر ليفاندوفسكي يبدأ هجوما على إدارة بايرن ميونخ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-07-30 | 09:30
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اتهم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ السابق، المنضم حديثا لصفوف برشلونة، بعض المسؤولين في إدارة النادي البافاري بالكذب حول رحيله هذا الصيف.
وقال ليفاندوفسكي، في تصريح لشبكة "ESPN" العالمية: "أشعر بأنني في المكان المناسب، وحاول بايرن ميونخ إيجاد معركة لتبرير بيعي، لأنه ربما كان من الصعب شرح ذلك للجماهير".
وأضاف: "يجب أن أقبل هذا حتى لو كان هناك الكثير من الأكاذيب عني، لكن في النهاية أعلم أن الجماهير حتى في هذه الفترة ما زالوا يدعمونني بشدة".
وواصل: "بعض الناس لا يقولون الحقيقية، بل يقولون شيئا مختلفا، وبالنسبة لي كان من المهم دائما أن أكون واضحا وصادقا، وربما كانت هذه مشكلة بالنسبة للبعض".
وأتم: "كان الوقت المناسب بالنسبة لي لمغادرة بايرن ميونخ والتوقيع لبرشلونة، ولدي علاقة جيدة جدا بزملائي في بايرن والمدربين وسأفتقدهم جميعا".
وأضاف: "يجب أن أقبل هذا حتى لو كان هناك الكثير من الأكاذيب عني، لكن في النهاية أعلم أن الجماهير حتى في هذه الفترة ما زالوا يدعمونني بشدة".
وواصل: "بعض الناس لا يقولون الحقيقية، بل يقولون شيئا مختلفا، وبالنسبة لي كان من المهم دائما أن أكون واضحا وصادقا، وربما كانت هذه مشكلة بالنسبة للبعض".
وأتم: "كان الوقت المناسب بالنسبة لي لمغادرة بايرن ميونخ والتوقيع لبرشلونة، ولدي علاقة جيدة جدا بزملائي في بايرن والمدربين وسأفتقدهم جميعا".