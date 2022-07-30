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ليفاندوفسكي يبدأ هجوما على إدارة بايرن ميونخ

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-07-30 | 09:30

ليفاندوفسكي يبدأ هجوما على إدارة بايرن ميونخ

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اتهم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ السابق، المنضم حديثا لصفوف ، بعض المسؤولين في إدارة النادي البافاري بالكذب حول رحيله هذا الصيف.
وقال ليفاندوفسكي، في تصريح لشبكة "ESPN" العالمية: "أشعر بأنني في المكان المناسب، وحاول بايرن ميونخ إيجاد معركة لتبرير بيعي، لأنه ربما كان من الصعب شرح ذلك للجماهير".

وأضاف: "يجب أن أقبل هذا حتى لو كان هناك الكثير من الأكاذيب عني، لكن في النهاية أعلم أن الجماهير حتى في هذه الفترة ما زالوا يدعمونني بشدة".


وواصل: "بعض الناس لا يقولون الحقيقية، بل يقولون شيئا مختلفا، وبالنسبة لي كان من المهم دائما أن أكون واضحا وصادقا، وربما كانت هذه مشكلة بالنسبة للبعض".

وأتم: "كان الوقت المناسب بالنسبة لي لمغادرة بايرن ميونخ والتوقيع لبرشلونة، ولدي علاقة جيدة جدا بزملائي في بايرن والمدربين وسأفتقدهم جميعا".

Alsumaria Tv /authors
Alsumaria Tv
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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