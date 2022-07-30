بعد محاولتهم دخول الخضراء.. فتح خراطيم المياه على المتظاهرين (صور)

وأظهرت صور، تجمهر المتظاهرين أمام بوابة المنطقة الخضراء، وصعودهم على الكتل الكونكريتية من أجل إسقاطها والدخول إلى المنطقة الخضراء.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المصدر نفسه، إن "المتظاهرين وصلوا إلى بوابة المنطقة الخضراء من جهة وزارة التخطيط، بعد تمكنهم من اجتياز الحواجز الكونكريتية على جسر الجمهورية".



والأربعاء، اقتحم أنصار التيار الصدري مقر البرلمان بالعاصمة بغداد، رفضا لترشيح السوداني لمنصب رئاسة الحكومة، فيما تستمر الخلافات بين القوى السياسية التي تحول دون تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.