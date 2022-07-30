بالصور.. اللحظات الأولى لعبور المتظاهرين حاجز الكتل الكونكريتية على جسر الجمهورية

وتظهر الصور، تجمهر المتظاهرين أمام الحواجز الكونكريتية، قبل أن يسحبوها ويسقطوا الحاجز الأول منها، ثم ينتقلون إلى الحاجز الثاني.

وقبل ذلك، ووسط إجراءات أمنية مشددة، توافد عدد من المتظاهرين إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، استعدادا للتظاهرات المرتقبة اليوم، احتجاجا على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة.