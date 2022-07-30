إسقاط الحاجز الثالث من الكتل الكونكريتية على جسر الجمهورية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "المتظاهرين أسقطوا الحواجز الكونكريتية الموجودة في بداية جسر الجمهورية من جهة التحرير، وسط العاصمة بغداد، حتى وصلوا إلى الحاجز الثالث".

وأشار إلى أن "المتظاهرين أسقطوا الحاجز الثالث من الكتل الكونكريتية، ذهاباً باتجاه المنطقة الخضراء".