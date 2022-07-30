انت الان تتابع خبر إسقاط الحاجز الثالث من الكتل الكونكريتية على جسر الجمهورية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن عدداً من المتظاهرين أسقطوا الحاجز الثالث من الكتل الكونكريتية الموجودة في بداية جسر الجمهورية، بساحة التحرير وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "المتظاهرين أسقطوا الحواجز الكونكريتية الموجودة في بداية جسر الجمهورية من جهة التحرير، وسط العاصمة بغداد، حتى وصلوا إلى الحاجز الثالث".
وأشار إلى أن "المتظاهرين أسقطوا الحاجز الثالث من الكتل الكونكريتية، ذهاباً باتجاه المنطقة الخضراء".