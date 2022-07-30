ارتفاع حصيلة زلزال الفيليبين إلى عشرة قتلى

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال عنيف في شمال الفيليبين إلى عشرة قتلى بعد العثور على أربع جثث بين الأنقاض الجمعة، على ما أعلنت السلطات، فيما تواصلت الهزات الارتدادية في المنطقة الجبلية.

وانتشل عناصر الإنقاذ في بلدة لوبا الواقعة في مقاطعة أبرا الأكثر تضرراً، جثث الرجال على جزء من الطريق الذي طمرته انهيارات التربة من جراء الزلزال الذي وقع الأربعاء وبلغت شدته 7 درجات.

وأدت انهيارات التربة ودمار مبان إلى مقتل ستة أشخاص في أبرا والمقاطعات المجاورة، حسبما أعلنت السلطات في وقت سابق. وأصيب أكثر من 150 شخصاً بجروح.

وشعر سكان المنطقة الجبلية بالزلزال الذي ألحق أضراراً بآلاف المنازل وأدى إلى انهيار مبان وهز أبراجاً على بعد مئات الكيلومترات في العاصمة مانيلا.

وتقوم طوافات عسكرية بإيصال المساعدات الغذائية ومواد إغاثة إلى المنطقة حيث لا يزال نحو خمسة آلاف شخص في مراكز إيواء، حسبما أعلنت أجهزة الرعاية الاجتماعية.

وتحدت فرق الإنقاذ الهزات الارتدادية لإزالة الركام الذي يسد طرقاً رئيسية في المنطقة.

وسُجلت أكثر من ألف هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال، وفق ما أعلن المركز الحكومي لرصد الزلازل الجمعة.