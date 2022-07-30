أميركا تفرض عقوبات جديدة تستهدف شخصين و4 كيانات روسية

29 يوليو , 2022 كييف (أ ف ب). قالت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني إن الولايات المتحدة فرضت اليوم الجمعة عقوبات جديدة على شخصين روسيين وأربعة كيانات روسية. وبحسب الموقع، فإن العقوبات صدرت بموجب أمر تنفيذي أميركي يتعلق بالتدخل في انتخابات أجنبية وممارسة أنشطة سيبرانية خبيثة.

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