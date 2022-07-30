لائحة بالطرق المقطوعة في بغداد - عاجل

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية قطعت الطريق من ساحة النصر باتجاه ساحة التحرير".

وتابع، أن "القطع الثاني جاء من تقاطع قرطبة باتجاه التحرير"، مشيرا الى "قطع شارع الرشيد بالكامل".

ولفت الى "قطع جميع مداخل التحرير، اضافة إلى قطع ساحة الخلاني باتجاه التحرير".



وفي وقت سابق، تظاهر العشرات من المواطنين أمام مكتب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم وسط بغداد، احتجاجا على خطاب الحكيم بشأن التظاهرات الصدرية الأخيرة، واقتحام المنطقة الخضراء ومجلس النواب.

وقبل ذلك، ووسط إجراءات أمنية مشددة، توافد أنصار التيار الصدري إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، استعدادا للتظاهرات المرتقبة اليوم، احتجاجا على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة.