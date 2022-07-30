انت الان تتابع خبر المتظاهرون يعبرون الحاجز الأول من الكتل الكونكريتية في جسر الجمهورية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن عدداً من المتظاهرين أسقطوا الحاجز الأول من الكتل الكونكريتية الموجودة في بداية جسر الجمهورية، بساحة التحرير وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "المتظاهرين أسقطوا الحواجز الكونكريتية الموجودة في بداية جسر الجمهورية من جهة التحرير، وسط العاصمة بغداد".
وأشار إلى أن "المتظاهرين عبروا إلى الحاجز الثاني من الحواجز الموجودة في جسر الجمهورية".
وأشار إلى أن "المتظاهرين عبروا إلى الحاجز الثاني من الحواجز الموجودة في جسر الجمهورية".