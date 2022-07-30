المتظاهرون يعبرون الحاجز الأول من الكتل الكونكريتية في جسر الجمهورية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "المتظاهرين أسقطوا الحواجز الكونكريتية الموجودة في بداية جسر الجمهورية من جهة التحرير، وسط العاصمة بغداد".

وأشار إلى أن "المتظاهرين عبروا إلى الحاجز الثاني من الحواجز الموجودة في جسر الجمهورية".

