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انت الان تتابع خبر ليفربول يعلن تعرض نجم خط وسطه لإصابة 'خطيرة' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-07-30 | 07:30
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الخليج 365 - متابعة
أكد مدرب ليفربول يورجن كلوب، أن لاعب الوسط أليكس أوكسليد تشامبرلين، تعرض لإصابة خطيرة في أوتار الركبة، خلال الفترة الإعدادية للموسم الجديد.
أكد مدرب ليفربول يورجن كلوب، أن لاعب الوسط أليكس أوكسليد تشامبرلين، تعرض لإصابة خطيرة في أوتار الركبة، خلال الفترة الإعدادية للموسم الجديد.
وخرج صاحب الـ28 عامًا، من الملعب خلال الشوط الأول من المباراة الودية أمام كريستال بالاس .
وأظهرت الفحوصات أن الإصابة لن تتطلب جراحة في أوتار الركبة، لكن كلوب كشف أن لاعب الوسط يواجه الآن فترة طويلة من الغياب.
وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل: "مع أوكس، سيستغرق الأمر وقتًا أطول من بضعة أسابيع، إنها إصابة خطيرة في أوتار الركبة".
وتم ربط أوكسليد-تشامبرلين بالابتعاد عن الريدز هذا الصيف، حيث ورد أن وست هام يونايتد، أظهر اهتماماً بنجم خط الوسط الإنجليزي.
وتعد الإصابة ضربة كبيرة لأوكسليد-تشامبرلين، لاسيما وأنه يدخل السنة الأخيرة من عقده في آنفيلد.
وأظهرت الفحوصات أن الإصابة لن تتطلب جراحة في أوتار الركبة، لكن كلوب كشف أن لاعب الوسط يواجه الآن فترة طويلة من الغياب.
وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل: "مع أوكس، سيستغرق الأمر وقتًا أطول من بضعة أسابيع، إنها إصابة خطيرة في أوتار الركبة".
وأضاف: "أوتار الركبة، كلنا نكره هذه الكلمة، لكنها إصابة تحدث من وقت لآخر، والآن جاء الدور على أوكس، هل يحتاج لعملية ، لانعرف".
وتم ربط أوكسليد-تشامبرلين بالابتعاد عن الريدز هذا الصيف، حيث ورد أن وست هام يونايتد، أظهر اهتماماً بنجم خط الوسط الإنجليزي.