شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا على مشارف النصر.. جنرال يكشف خطة أوروبا للتخلي عن أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال اللواء البريطاني المتقاعد سيمون ماريال لراديو تايمز، إن الأوروبيين قد يتخلون عن دعم أوكرانيا إن نفذوا خطة المفوضية الأوروبية لخفض استهلاك الغاز بنسبة 15%.

وأضاف: "إذا حدث ذلك وفي ظل هذه الظروف سيبدأ الأوروبيون في التشكيك بمدى فعالية العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا".

وأشار إلى أن العقوبات سيكون لهذا تأثير مباشر على الناخبين والمواطنين ومن يتابعون الردود الروسية، وبالطبع العقوبات الغربية ضد موسكو.

ويمكن للمرء أن يتخيل أن البعض سيبدأ في الشك في ما إذا كان ينبغي لنا المشاركة في كل هذا ودعم الأوكرانيين، بالنظر إلى أننا قد نواجه مشاكل في توريد الحبوب وغيرها.

كما استبعد احتمال نشوب صراع عسكري مباشر بين روسيا وحلف الناتو.

يذكر أن المفوضية الأوروبية اقترحت في 20 يوليو إجراءات جديدة لخفض الطلب على الغاز، تشمل خفضا طوعيا بنسبة 15% في الاستهلاك من قبل جميع الدول الأعضاء في الفترة من 1 أغسطس إلى 31 مارس 2023.

وعارضت الاقتراح بعض الدول، ومنها المجر والبرتغال وإسبانيا واليونان.

أعربت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، عن ثقتها بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سيمضي قدما" في العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقالت شيرمان في حديث لصحيفة "إكونوميست"، ردا على سؤال بشأن "كيف يمكن جعل بوتين يوقف الحرب" في أوكرانيا: "ليس بوسعي أن أتصور ما يدور في خلده".

وتذكرت شيرمان تجربتها الشخصية من اللقاء مع بوتين، مشيرة إلى أن معظم الوقت كان أثناء الاجتماع في سوتشي مع وزير الخارجية آنذاك جون كيري، وقضينا نحو 4 ساعات معه.

وتابعت: "هو ذكي جدا، ولم تكن ورقة أمامه وهو مرن جدا ولديه ثقة بنفسه، وأعتقد أن لديه رؤية بشأن إلى أين يتجه".

ورجحت أن بوتين "سيمضي قدما" بالعملية العسكرية في أوكرانيا، وأضافت أن على العالم أن يدرك ما هي طموحاته.

أعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن الغرب سيضطر للتعاون والتعايش مع روسيا بعد انتهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال بوليانسكي خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، مخاطبا ممثلي الدول الغربية: "من خلال توريد المدفعية بعيدة المدى وراجمات الصواريخ لأوكرانيا، أنتم تقومون في جوهر الأمر بنقل الخط الأمني الضروري للتنمية السلمية إلى الغرب، وتصوّبون أهداف ومهام عمليتنا العسكرية".

ودعا بوليانسكي الدول الغربية إلى التفكير في ذلك، وأكد أنه بعد انتهاء العملية العسكرية سيضطر الغرب للتعايش والتعاون مع روسيا بشكل أو بآخر.

وأضاف: "الظروف لتلك المرحلة تحددونها أنتم بأنفسكم الآن إلى حد كبير... صدقوني! استعدادكم لمساعدة الأوكرانيين في قتل أطفال دونيتسك ولوهانسك، لن ينساه الشعب الأوكراني والروسي على الأرجح".