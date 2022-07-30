شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأولى منذ بدء الحرب.. تفاصيل المباحثات "الصريحة" بين بلينكن ولافروف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، أنه أجرى محادثات "صريحة" مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، وحضه على القبول بعرض الولايات المتحدة بهدف الإفراج عن أمريكيين معتقلين في روسيا.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي: "أجرينا نقاشًا صريحًا ومباشرًا، ودعوت الكرملين إلى قبول العرض الذي قدمناه لهم".

وأوضح أنه حذَّر لافروف من أن العالم لن يعترف أبدًا بضم روسيا لأراض أوكرانية.

ولفت بلينكن إلى أن واشنطن قدمت عرضًا مهمًا إلى روسيا لإعادة مواطنين أمريكيين تحتجزهما موسكو.

في المقابل، نقلت وسائل إعلام روسية عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله إنه أكد لنظيره الأمريكي أن روسيا ستحقق أهدافها من العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال لافروف إنه أخبر نظيره الأمريكي أن العقوبات الأمريكية سبب أزمة الغذاء العالمية.

وأضاف أنه أكد لبلينكن أن إمدادات أسلحة الغرب لأوكرانيا تؤدي فقط إلى إثارة الصراع.

وقبل المكالمة التي طال الترتيب لها بين الجانبين، صرح بلينكن بأن الولايات المتحدة قدمت عرضا "مهما" لروسيا بشأن سجينين أمريكيين لديها، وإنه سيتحدث مع نظيره الروسي سيرجي لافروف للمرة الأولى منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

بريتني جرينر

وكان وزير الخارجية الأمريكي أعلن الأربعاء أنه يعتزم الاتصال بنظيره الروسي لمناقشة العرض الذي قدمته بلاده لإطلاق سراح نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينر وجندي المارينز السابق بول ويلان المسجونين في روسيا.

فيكتور بوت

وقد يشمل التبادل إفراج واشنطن عن فيكتور بوت، مهرب الأسلحة الروسي المسجون في الولايات المتحدة.

وانخرطت الولايات المتحدة وروسيا في عملية تبادل سجناء في أبريل خلال الحرب الأوكرانية، حيث أطلقت روسيا سراح جندي المارينز السابق تريفور ريد مقابل الطيار الروسي كونستانتين ياروشينكو المدان بتهريب المخدرات في الولايات المتحدة.

وواجه الرئيس جو بايدن ضغوطًا متزايدة للإفراج عن جرينر التي تواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

واعتقلت جرينر البطلة الأولمبية وبطلة الدوري الأمريكي للمحترفين للسيدات في مطار تشيريميتييفو بموسكو، بعد أن ضبطت السلطات عبوات للسجائر الإلكترونية مليئة بزيت القنب بحوزتها، وذلك قبل أيام من بدء الحرب في أوكرانيا.

ويلان

أمّا ويلان الذي كان مسؤولًا أمنيًا في شركة لقطع السيارات وأحد عناصر مشاة البحرية السابقين، فاعتقلته موسكو في ديسمبر 2018 بتهمة امتلاك مواد حسّاسة، وأدين بالتجسس في يونيو 2020 وحكم عليه بالسجن 16 عامًا.

وأعربت عائلة ويلان في بيان عن تقديرها لجهود إدارة بايدن وأعربت عن أملها في أن تقبل روسيا التنازل من أجل حريته.

وفيما يتعلق بملف تصدير الحبوب، قال بلينكن إنه سيبحث مع لافروف في اتفاق روسي-أوكراني لتصدير 25 مليون طن من الحبوب تم التوصل إليه الأسبوع الماضي في إسطنبول بوساطة تركية ورعاية أممية.

وأوضح: "نأمل أن يتيح هذا الاتفاق استئناف شحن الحبوب الأوكرانية سريعا عبر البحر الأسود، وأن تفي روسيا بتعهّدها السماح بعبور هذه السفن".