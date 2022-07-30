شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار ليفربول اليوم.. 7 غيابات عن الدرع الخيرية وصلاح يتطلع لحصد اللقب الغائب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهى يوم كروي جديد داخل قلعة الكامب نو، حيث شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول العديد من الأحداث اليوم الجمعة، تأتي أبرزها إنهاء الاستعدادات الخاصة بمباراة كأس الدرع الخيرية.

ويستعرض لكم موقع "السعودية سبورت 365" آخر أخبار ليفربول اليوم الجمعة الموافق 29 يوليو الجاري.

غيابات ليفربول أمام مانشستر سيتي

وسيبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب، الموسم الكروي الجديد بمواجهة مانشستر سيتي، ولكنه يعاني من غياب 7 لاعبين ويعد أبرزهم هو أليسون بيكر وجوتا، الذي يعتمد عليهم بشكل أساسي.

ويغيب كلًا من: "أليسون بيكر، كيليهير، فيليبس، تسيميكاس، رامزي، تشامبرلين، جوتا".



واختتم الريدز استعداداته لمواجهة نظيره السيتي، حيث ستقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد نظيره مانشستر، غدًا السبت، على ملعب كينج باور.

وستنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسيتم إذاعتها عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" المالك الحصري للمباريات.

محمد صلاح يتطلع لحصد اللقب

الدولي المصري محمد صلاح، حقق جميع البطولات مع ليفربول سواء على المستوى الشخصي أو مع النادي، ولكن يتبقى في دولاب بطولاته تحقيق كأس الدرع الخيرية.



وهو ما أكده صلاح في تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد، قائلًا: "لقد فزت بكل شيء مع الفريق ولم ألحظ ذلك سوى عندما أخبرني ترينت ألكسندر أرنولد بذلك بعد الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي".

وتابع "أرنولد قال لي لقد فزنا تقريبا بكل شيء هنا، لذا أعتقد أنني فزت بكل شيء تقريبا في ليفربول جماعيا وفرديا لكن دائما هناك مجال للفوز ببطولات أكثر، وأريد الفوز بشيء ما للمرة الثانية والثالثة والرابعة هذه هي عقليتي".

