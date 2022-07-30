شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بمشادة كلامية وتلاسُن.. ألمانيا تهدد تركيا بـ"هجوم وقائي" في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أثارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، مشادة كلامية ونقاشا حادا، الجمعة، في إسطنبول، مع نظيرها التركي مولود جاويش أوغلو.

ودعت تركيا إلى احترام قرارات مجلس أوروبا بشأن حقوق الإنسان، وشددت على أن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن عثمان كافالا يجب أن يطبق.

والمعارض كافالا حكم عليه بالسجن مدى الحياة، وينكر التهم الموجهة إليه.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية المنتمية إلى حزب الخضر والتي تقوم بأول زيارة لها إلى تركيا، وستزور أنقرة السبت، "حتى لو كان من الصعب سماع ذلك، يجب أن يقال".

ودعا مسؤولو مجلس أوروبا مرارا أنقرة إلى الإفراج الفوري عن عثمان كافالا، عقب صدور حكم من المحكمة الأوروبية.

وبعد 4 أعوام من الاعتقال دون محاكمة، حُكم على عثمان كافالا، في أبريل، بالسجن المؤبد دون إمكانية تخفيف العقوبة، بتهمة الإرهاب والتآمر في محاولة الانقلاب، عام 2016.

من جهة أخرى، حذرت وزيرة الخارجية الألمانية من شن هجوم وقائي شمال سوريا.

وشددت على أن الصراع الجديد لن يؤدي إلا إلى مزيد من معاناة السكان، وسيفيد عدم الاستقرار تنظيم داعش، مستخدمة الاختصار العربي للتنظيم.

وشددت على أن تركيا لها الحق في الدفاع عن نفسها، لكن عليها مهاجمة المجرمين فقط، معترفة بأن تركيا تواجه هجمات إرهابية من حزب العمال الكردستاني منذ أعوام.

وتهدد أنقرة منذ شهرين بشن عملية عسكرية للحفاظ على حدودها الجنوبية.

ووصلت بيربوك، من أثينا، حيث دعت تركيا من هناك إلى احترام السيادة اليونانية على جزر بحر إيجة، التي لا يحق لأحد أن يشكك فيها.

ورد جاويش أوغلو، محتجًا: "لماذا تشجع ألمانيا جميع البلدان على استبعاد تركيا من مجلس أوروبا"، قبل أن يعدد بلدانًا قال إنها لا تمتثل لقرارات هيئة حقوق الإنسان الأوروبية وهي: "اليونان، فرنسا، النرويج، ألمانيا"، وفق تعبيره.

وتابع: "لماذا لا تذكرون اليونان ولكن تركيا فقط؟.. لماذا تذكرون كافالا؟.. لأنكم استخدمتموه"، متهمًا رجل الأعمال والناشر مجددًا بتمويل التظاهرات الكبرى المناهضة للحكومة، في العام 2013.

وقال أوغلو، إن على ألمانيا أن تتخذ موقفًا أكثر توازنًا بالنسبة لبحر إيجة وشرق البحر المتوسط، وألا تدخل لعبة الاستفزازات والدعاية اليونانية والقبرصية.

ووفق صحيفة بيلد الألمانية، أقرت بيربوك بنجاح تركيا في رفع الحصار المستمر منذ شهر على صادرات الحبوب الأوكرانية.

وذكرت الصحيفة أيضا أن بيربوك أرادت علاج بعض القضايا الخلافية مع تركيا مثل العمل العسكري التركي المتوقع في شمال سوريا وقضايا حقوق الإنسان. لكن وزيرة الخارجية أكدت في نفس الوقت أن مسارات البلدين "تلتقي أيضا" ويملكان علاقات قوية، والأمر لا يتعلق بالخلافات فقط.

وفي اليونان، عبرت بيربوك في وقت سابق عن أملها في أن تنجح مفاوضات مع أثينا لتزويد كييف بمركبات مشاة قتالية تعود للحقبة السوفيتية، ويملكها الجيش اليوناني، مقابل منح الأخير مركبات مشاة ألمانية الصنع.