انت الان تتابع خبر اغلاق مقار تابعة للاطار التنسيقي في بغداد وعدد من المحافظات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ذكرت مصادر محلية، اليوم الجمعة، ان مجموعة من المتظاهرين اقدموا على اغلاق عدد من مقار ومكاتب الاطار التنسيقي في بغداد والمحافظات.
وقالت المصادر في حديث لـ الخليج 365، ان "مجماميع من المتظاهرين اقدمت على اغلاق مكاتب ومقار تابعة للاطار التنسيقي في بغداد وبعض المحافظات".
واضافت انه "تم اغلاق مكتب تيار الحكمة في مدينة الكوت بمحافظة واسط واغلاق مكتب النائبة عالية نصيف في مدينتي الحرية والكاظمية و اغلاق مكتب النائب احمد سليم الكناني في الزعفرانية وايضا غلق مقر ابو دشير الدورة جنوب بغداد و اغلاق مكتب حزب الدعوة في الزعفرانية وايضا تم اغلاق مقر لتيار الحكمة في محافظة البصرة ".
واضافت انه "تم اغلاق مكتب تيار الحكمة في مدينة الكوت بمحافظة واسط واغلاق مكتب النائبة عالية نصيف في مدينتي الحرية والكاظمية و اغلاق مكتب النائب احمد سليم الكناني في الزعفرانية وايضا غلق مقر ابو دشير الدورة جنوب بغداد و اغلاق مكتب حزب الدعوة في الزعفرانية وايضا تم اغلاق مقر لتيار الحكمة في محافظة البصرة ".