اغلاق مقار تابعة للاطار التنسيقي في بغداد وعدد من المحافظات

وقالت المصادر في حديث لـ الخليج 365، ان "مجماميع من المتظاهرين اقدمت على اغلاق مكاتب ومقار تابعة للاطار التنسيقي في بغداد وبعض المحافظات".

واضافت انه "تم اغلاق مكتب تيار الحكمة في مدينة الكوت بمحافظة واسط واغلاق مكتب النائبة عالية نصيف في مدينتي الحرية والكاظمية و اغلاق مكتب النائب احمد سليم الكناني في الزعفرانية وايضا غلق مقر ابو دشير الدورة جنوب بغداد و اغلاق مكتب حزب الدعوة في الزعفرانية وايضا تم اغلاق مقر لتيار الحكمة في محافظة البصرة ".

