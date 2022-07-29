مصرع واصابة عدة اشخاص اثر حادث مروري مروع في البصرة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حادث مروري مروع اودى بحياة ثلاثة اشخاص واصابة تسعة اخرين على طريق البصرة- فاو بالقرب من ناحية الطار".

واضاف ان "الحادث نتيجة تصادم عجلتين الاولى صالون لانحرافه على الكتف الترابي وصعوده على الطريق وانحرافه الى الجانب الايسر واصطدامه بالمركبة الثانية نوع كوستر".