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مصرع واصابة عدة اشخاص اثر حادث مروري مروع في البصرة

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بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بمصرع ٣ اشخاص واصابة ٩ اخرين نتيجة حادث سير مروع في محافظة البصرة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حادث مروري مروع اودى بحياة ثلاثة اشخاص واصابة تسعة اخرين على طريق البصرة- فاو بالقرب من ناحية الطار".

واضاف ان "الحادث نتيجة تصادم عجلتين الاولى صالون لانحرافه على الكتف الترابي وصعوده على الطريق وانحرافه الى الجانب الايسر واصطدامه بالمركبة الثانية نوع كوستر".

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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