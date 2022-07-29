شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يرد على مفاوضات مانشستر سيتي مع كوكوريلا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - رد بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، على المفاوضات مع مارك كوكوريلا ظهير أيسر برايتون الانجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مفاوضات مانشستر سيتي مع كوكوريلا

وكانت أشارت تقارير صحفية إلى أن نادي مانشستر سيتي، اقترب من التعاقد مع الظهير الأيسر الإسباني مارك كوكوريلا لاعب برايتون، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وبحسب صحيفة "ذا صن البريطانية"، فإن مانشستر سيتي توصل لاتفاق مع ظهير برايتون في صفقة تقدر قيمتها بما يزيد عن 30 مليون باوند، ويتوقف إتمام الصفقة على الاتفاق بين الناديين.

موقف جوارديولا من ضم كوكوريلا



وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة كأس الدرع الخيرية، عن المفاوضات مع كوكوريلا، "هو لاعب في برايتون لا أستطيع قول أي شيء آخر".

وتابع "لكن نعم نريد ظهير أيسر وإن لم يحدث فجواو كانسيلو يستطيع اللعب هناك وناثان أكي، أنا لا أشتكي أبدا من التشكيل منذ الموسم الأول لي هنا، ما يمكن أن يقوم به النادي سينفع النادي وأنا أدعم النادي".

