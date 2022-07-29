انت الان تتابع خبر القوات الامنية تصد تعرض لـ 'داعش' الارهابي شمالي بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، ان القوات الامنية تصدت لتعرض لعناصر داعش الارهابي في قضاء الطارمية شمالي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "القوات الامنية تصدت لتعرض لعناصر داعش الارهابي ضمن قضاء الطارمية شمالي بغداد".
واضاف ان "القوات الامنية وبعد ان اشتبكت معهم وتمكنت من ابعادهم ولاذوا بالفرار".
واضاف ان "القوات الامنية وبعد ان اشتبكت معهم وتمكنت من ابعادهم ولاذوا بالفرار".