القوات الامنية تصد تعرض لـ 'داعش' الارهابي شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "القوات الامنية تصدت لتعرض لعناصر داعش الارهابي ضمن قضاء الطارمية شمالي بغداد".

واضاف ان "القوات الامنية وبعد ان اشتبكت معهم وتمكنت من ابعادهم ولاذوا بالفرار".

