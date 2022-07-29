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القوات الامنية تصد تعرض لـ 'داعش' الارهابي شمالي بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، ان القوات الامنية تصدت لتعرض لعناصر داعش الارهابي في قضاء الطارمية شمالي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "القوات الامنية تصدت لتعرض لعناصر داعش الارهابي ضمن قضاء الطارمية شمالي بغداد".

واضاف ان "القوات الامنية وبعد ان اشتبكت معهم وتمكنت من ابعادهم ولاذوا بالفرار".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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