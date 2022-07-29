صالح مهنئاً بالعام الهجري الجديد: امامنا استحقاقات كبرى وتحديات جسيمة

بغداد - ياسين صفوان - وجه رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الجمعة، تهنئة بالعام الهجري الجديد، مؤكدا ان امامنا استحقاقات كبرى وتحديات جسيمة .

وقال صالح في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "ازكى التهاني والتبريكات الى ابناء شعبنا بمناسبة حلول العام الهجري الجديد الذي يطل علينا وامامنا استحقاقات كبرى لن تنجز وتحديات جسيمة لن تواجه الا بوحدة الصف لحماية بلدنا وشعبنا وترسيخ السلم الاهلي".



واضاف: "كما لابد من العمل الجاد لتلبية متطلبات لمواطنين وتطلعاتهم في الاصلاح والخدمات".