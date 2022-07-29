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موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية والقنوات الناقلة

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محمد الفلاح - بحث متواصل من قبل عشاق الكرة الأوروبية والعالمية في كل الوقت الحالى من معرفة ماهو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ومانشستر سيتي في إطار نهائي كأس الدرع الخيرية بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

وأعلنت رابطة الممتاز عن موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والمُقرر يوم غد السبت الموافق 30 يوليو الجارى في إطار نهائي كأس الدرع الخيرية الإنجليزية لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المباراة التي ستقام على ملعب كينج باور ستاديوم.

وتنطلق فعاليات المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية ، وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

وسيتم إذاعة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" المالك الحصري للمباريات.

غيابات ليفربول أمام مانشستر سيتي

ويغيب عن ليفربول كلًا من:"أليسون بيكر، كيليهير، فيليبس، تسيميكاس، رامزي، تشامبرلين، جوتا".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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