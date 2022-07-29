شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بحث متواصل من قبل عشاق الكرة الأوروبية والعالمية في كل الوقت الحالى من معرفة ماهو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ومانشستر سيتي في إطار نهائي كأس الدرع الخيرية بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والمُقرر يوم غد السبت الموافق 30 يوليو الجارى في إطار نهائي كأس الدرع الخيرية الإنجليزية لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المباراة التي ستقام على ملعب كينج باور ستاديوم.

وتنطلق فعاليات المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

وسيتم إذاعة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" المالك الحصري للمباريات.

غيابات ليفربول أمام مانشستر سيتي

ويغيب عن ليفربول كلًا من:"أليسون بيكر، كيليهير، فيليبس، تسيميكاس، رامزي، تشامبرلين، جوتا".