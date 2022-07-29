شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أوكرانيا..عشرات القتلى في انفجار سجن ببلدة أولينيفكا في دونيتسك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوكرانيا تتهم روسيا بإخفاء حقيقة تعرض أسرى الحرب الأوكرانيين "للتعذيب والقتل"

قُتل العشرات من أسرى الحرب الروسي على أوكرانيا في هجوم على مبنى سجن في دونيتسك التي تحتلها روسيا، حيث ألقى كلا الجانبين باللوم على الآخر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن 40 سجينا قتلوا وأصيب 75 في الهجوم على سجن ببلدة أولينيفكا على خط المواجهة في أوكرانيا.

اتهامات متبادلة بين الطرفين

وقال متحدث باسم القوات الانفصالية المحلية المدعومة من روسيا إن عدد القتلى بلغ 53.

واتهم كلاهما القوات الأوكرانية بقصف السجن بصواريخ هيمارس أمريكية الصنع.

وقالت أوكرانيا إنها تعتقد أن نحو 40 شخصا قتلوا وأصيب 130. ونفت قوات دفاعها مسؤوليتها وقالت إن المدفعية الروسية استهدفت السجن الواقع في دونيتسك المحتلة من روسيا لإخفاء حقيقة أن الرجال المحتجزين هناك "تعرضوا للتعذيب والقتل".

وقال وزير خارجية البلاد “دميترو كوليبا” إن روسيا ارتكبت "جريمة حرب بربرية".



واتهمت أوكرانيا روسيا بمهاجمة السجن كجزء من "حرب إعلامية لاتهام القوات المسلحة الأوكرانية بقصف البنية التحتية المدنية والسكان للتستر على عملهم الغادر".

وقالت مخابرات العسكرية بالمقاطعة إن الضربة كانت "عملًا إرهابيًا متعمدًا" وقالت وكالة الأمن الداخلي ف أوكرانيا إنها رصدت مكالمات هاتفية تشير إلى مسؤولية روسيا. وقال المدعي العام الأوكراني، أندريه كوستين، إنه فتح تحقيقًا في جرائم الحرب في الانفجار.

لم تكن هناك طريقة للتحقق على الفور من أي من الروايتين لاحداث واقعة انفجار سجن البلدة المحتلة.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الروسي، قيل إنها من مكان الحادث في السجن، أفرادا من الجيش يفحصون مبنى به ثقب في السقف، ومعدن متشابك من أسرة بطابقين، وآثار دماء بين متعلقاتهم الشخصية. وأظهرت صور أخرى جثثا متفحمة وأطرافا ممزقة.

ونشرت وسائل إعلام روسية في وقت لاحق صورًا لما قالت إنها شظايا من صاروخ أمريكي من طراز هيمار، تم تجميعها معًا ووضعت على ما يبدو أنه مقعد موجود في الموقع.

وقالت ادارة امن الدولة إنه ا اعترضت مكالمات هاتفية "يؤكد فيها المحتلون أن القوات الروسية هي المسؤولة عن هذه المأساة". وقالت الوكالة في بيان إن المحادثات التي تم اعتراضها تشير إلى أن الروس ربما وضعوا متفجرات في السجن. "على وجه الخصوص، لم يسمع أي من شهود العيان أي صاروخ يطير باتجاه المنشأة الإصلاحية. لم يكن هناك صفير مميز، وحدثت الانفجارات من تلقاء نفسها ".