سقوط ضحايا وغرق منازل وسيارات.. الإمارت تعلن عن أضرار السيول العنيفة

الشارقة - اميمة ياسر - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، الجمعة، العثور على 6 أشخاص من الجنسية الآسيوية متوفين جراء السيول التي شهدتها إمارات رأس الخيمة والشارقة والفجيرة، وما زالت عملية البحث عن شخص آخر.

وقال العميد الركن الدكتور علي سالم الطنيجي، مدير عام العمليات المركزية الاتحادية بوزارة الداخلية الإماراتية، في مقطع فيديو عن آخر التطورات الميدانية في ظل الأحوال الجوية السائدة، إن الجهود مستمرة في عملية إعادة الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة جراء السيول التي تعرضت لها بعض إمارات الدولة خلال الفترة الماضية، وهي: رأس الخيمة والشارقة والفجيرة".

وأضاف أن "الوحدات الميدانية ما زالت تقوم بعمليات الإخلاء في بعض من هذه المناطق، وهناك عمليات إيواء لبعض الأفراد الذين تعرضت منازلهم للسيول"، معلنا عودة "ما يقارب 80% من الأفراد الذين تعرضت منازلهم للسيول وغمرتها المياه خلال الأيام الماضية".

وتابع بالقول: "يؤسفنا أن نعلن أنه تم العثور على 6 أشخاص من الجنسية الآسيوية متوفين جراء السيول التي جرت في هذه الإمارات، وما زالت عملية البحث عن شخص آخر من الجنسية الآسيوية في بعض من المناطق التابعة لهذه الإمارات".

وأكد أن "الجهود ما زالت مستمرة والفرق ما زالت تقوم بواجبها وهذه الجهات قادرة خلال الفترة القادمة على أن نصل إلى مرحلة التعافي وأن تعود الحياة إلى وضعها الطبيعي".

وأضاف: "هناك بعض الطرق التي تم افتتاحها بين المناطق المتضررة من إمارات الدولة، وهناك طريق رئيسي فقط يربط بين إمارة الفجيرة ومدينة خورفكان جاري العمل على أن يتم افتتاحه خلال فترة زمنية قصيرة".

وتسببت الأمطار الغزيرة بسيول في عدد من مناطق الإمارات، لا سيما إمارات الشارقة والفجيرة ورأس الخيمة في الشمال.

وأظهرت مقاطع فيديو السيول وقد تسببت في غرق عدد كبير من المركبات وانقطاع بعض الطرق.

من جهتها، أعلنت الحكومة الإماراتية، ليل أول من أمس، عن تشكيل لجنة عاجلة لحصر الأضرار التي تسببت بها السيول، كما وجهت بنقل جميع الأسر المتضررة في المناطق الشرقية لمواقع إيواء موقتة، بالإضافة إلى إجلاء الأسر التي تعيش في مناطق قريبة من أماكن تشكل السيول.

ووجه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عاجلة لحصر أضرار السيول في جميع إمارات الدولة، واتخاذ الإجراءات العاجلة للتعامل معها.

وناشدت السلطات المواطنين والمقيمين، خصوصاً في المناطق الجبلية، اتخاذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول والابلاغ الفوري عن أي حوادث.

وعلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على السيول والأمطار الغزيرة التي ضربت الإمارات وعدد من الدول خلال الساعات الماضية.

وقالت الأرصاد في بيان، إن أمطارًا غزيرة هطلت خلال الساعات القليلة الماضية على كل من الإمارات وإيران وسلطنة عُمان وقطر والبحرين وأدت إلى حدوث فيضانات عارمة، رغم أن هذه الأمطار موسمية ومعتادة صيفًا، لكنها هذا العام كانت تفوق التوقعات.

وأضافت الهيئة أن الأمطار الأخيرة أحد أعنف الحالات التي تتعرض لها الإمارات أو أعنفها على الإطلاق، من حيث غزارة الأمطار وكمياتها حيث سقطت 70 مم في 48 ساعة.

وأوضحت الهيئة: "بعد أن هدأت الأمطار على بعض الدول ولكنها من المتوقع أن تصل إلى الكويت والسعودية والعراق أن لم تكن قد أمطرت منها بعض الأماكن بالفعل".