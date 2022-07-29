شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات ليفربول أمام مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، لمواجهة نظيره مانشستر سيتي، في مباراة كأس الدرع الخيرية، والتي ستجمع بينهم غدًا السبت.

ليفربول أنهى استعداداته للموسم الكروي الجديد، بمواجهة سالزبورج الودية والتي جمعت بينهم مساء الأربعاء الماضي، وانتهت بهزيمة الريدز بهدف وحيد.

وسيبدأ فريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، الموسم الكروي الجديد بمواجهة مانشستر سيتي كأول مباراة رسمية.

كأس الدرع الخيرية، هي مباراة تقام قبل انطلاق الموسم الجديد وتعتبر مواجهة رسمية بين بطل الدوري الإنجليزي (مانشستر سيتي) وبطل كأس الاتحاد الإنجليزي (ليفربول).

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية

وستقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد نظيره مانشستر سيتي، غدًا السبت، على ملعب كينج باور، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وسيتم إذاعة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" المالك الحصري للمباريات.

غيابات ليفربول أمام مانشستر سيتي

ويغيب عن ليفربول كلًا من:"أليسون بيكر، كيليهير، فيليبس، تسيميكاس، رامزي، تشامبرلين، جوتا".

