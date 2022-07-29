شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير دولي.. الخطوط الجوية البريطانية عادت للربح للمرة الأولى منذ بداية الوباء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عادت الخطوط الجوية البريطانية إلى الربح للمرة الأولى منذ بداية الوباء، حيث قالت مجموعة الخطوط الجوية الدولية المالكة لها إن الطلب قوي على الرغم من "التحديات التاريخية" التي لا تزال تواجه الصناعة.

وقالت مجموعة الخطوط الجوية الدولية، إنه لا توجد أي علامة على أن الحجوزات تتراجع في الخريف وما بعده - في مواجهة التوقعات المتشائمة من قاعدة مطارها الرئيسي، هيثرو - وأن الطلب على أكثر الطرق المربحة عبر المحيط الأطلسي مستمر في النمو.

وحققت المجموعة، التي تضم أيبيريا وفويلينج وإير لينجوس، أرباحًا تشغيلية قدرها 293 مليون يورو (245 مليون جنيه إسترليني) بين أبريل ويونيو، مقارنة بخسارة قدرها 967 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي. كانت مساهمة الخطوط الجوية البريطانية، وهي ربح تشغيلي قدره 54 مليون يورو، هي المرة الأولى التي تسجل فيها الناقل الوطني للمملكة المتحدة نتائج إيجابية منذ عام 2019، وجاءت على الرغم من ارتفاع تكاليف النفط والتوظيف.

تقول مجموعة شركات الطيران إن الطلب قوي على الرغم من "التحديات التاريخية" في مطار هيثرو وأماكن أخرى



وقالت المجموعة إن "البيئة التشغيلية الصعبة في مطار هيثرو" تعني أن قدرة الخطوط الجوية البريطانية قد اقتصرت على 69.1٪ من مستويات ما قبل الوباء بين أبريل ويونيو، ارتفاعًا من 57.4٪ في الربع السابق.

تخطط شركة الطيران، التي ألغت عشرات الآلاف من الرحلات الجوية هذا الصيف بسبب نقص العمالة عبر الطيران، لزيادة قدرتها إلى نحو 75 ٪ بين يوليو وأكتوبر.

تبلغ خطط مجموعة الخطوط الجوية الدولية، لسعة الركاب الإجمالية نحو 80٪ بين يوليو وأكتوبر، و85٪ للربع الأخير من العام - خفض 5٪ للنصف الثاني من عام 2022 مقارنة بالإرشادات السابقة، والتي قالت إنها "ترجع أساسًا إلى التحديات في هيثرو ".

قال الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الخطوط الجوية الدولية، لويس جاليغو: "في الربع الثاني، عدنا إلى الربح للمرة الأولى منذ بداية الوباء بعد الانتعاش القوي في الطلب عبر جميع شركات الطيران لدينا.

"هذه النتيجة تدعم توقعاتنا لأرباح تشغيلية للعام بأكمله. عكس أداؤنا زيادة كبيرة في السعة وعامل الحمولة والعائد مقارنة بالربع الأول.

"يظل الترفيه المتميز قويًا بينما يستمر سفر الأعمال في الانتعاش المطرد في جميع شركات الطيران."

وقال “جاليغو”، أنه لا يوجد ما يشير إلى ضعف الطلب على الرغم من "التحديات التاريخية" التي تواجه الصناعة الآن. توقع آخرون، ولا سيما مطار هيثرو، أن الصناعة ستبدأ في فقدان العرف بعد انتعاش ما بعد كوفيد هذا الصيف.

أظهرت الحجوزات الآجلة قوة مستدامة واستمر نمو الطلب في شمال الأطلسي. وقال جاليغو: "الحجوزات في الربع الرابع لا تظهر أي علامات على أي ضعف في الطلب".

وأظهرت الحسابات نصف السنوية المنشورة أن رواتب مجلس إدارة مجموعة الخطوط الجوية الدولية قد ارتفعت من مليون يورو إلى مليوني يورو للأشهر الستة الأولى من العام، مقربة إلى أقرب مليون يورو.