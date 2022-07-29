شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يؤكد إفتقاده لساديو ماني فى ليفربول الموسم القادم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد اللاعب المصري محمد صلاح أنه سيفتقد كثيرًا السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول السابق، والمنضم حديثا للكبير الألماني بايرن ميونخ خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح أنه إعتاد على مجاورة اللاعب فى ليفربول وأن تواجده بجانبه، يزيد من القوة الهجومية للفريق، نظرا لسرعته الفائقة وإستغلاله للمساحات خلف المدافعين، إضافة إلى زيادة إحتماليته لتسجيل الأهداف رفقة زملائه فى الريدز.

فى سياق متصل أكد اللاعب أنه لا يوجد أي خلاف شخصي مع ماني مثلما كانت تشيع وسائل الإعلام العربية والعالمية، وأن سبب عدم حضوره لحفل جوائز الكاف كان لإنضمامه لمعسكر الفريق فى ألمانيا بتلك الفترة، والتركيز مع الفريق فى المباريات الإستعدادية للموسم الجديد.



موقف صلاح من البداية المتذبذبة لدراوين نونيز

وأوضح اللاعب المصري محمد صلاح فى هذا الإطار أن اللاعب الأروجواني داوين نونيز مهاجم مميز للغاية، مشيرا أن اللاعب يظهر بمستوي جيد جدا مع الفريق خلال التدريبات، وواصل أن اللاعب فقط يعاني من سوء توفيق خلال الفترة مما يجعله يهدر الكثير من الأهداف.

وأضاف أنه متحمس للغاية للعب بجواره فى الموسم القادم، وأن اللاعب يفتقد فقط الثقة، لا سيما أن اللاعب أتي بمبلغ مالي كبير مما يجعل وسائل الإعلام الإنجليزية تسلط عليه الضوء بشكل كبير، فى نفس الوقت الذي ينقص اللاعب الإنسجام مع الفريق، الشئ الذي سيتحقق مع كثرة المباريات.



كيف كانت مفاوضات اللاعب مع إدارة الريدز

وأوضح اللاعب أن تأخر تجديد التعاقد فى المفاوضات بينه وبين إدارة الفريق لم تكن بسبب العامل المادي، مؤكدٱ أنه كان يفكر فى خطوته المقبلة من القيام بتجربة جديدة من عدمه، لكن سرعان ما قرر الإستمرار نظرا للحب والدعم الذي لقاه فى نهائي دوري أبطال أوروبا من جماهير الريدز.

وواصل أن ليفربول من أفضل فرق العالم، وأنه فضل البقاء داخل الفريق ليحقق أرقام قياسية آخري مع الفريق، ورد على حقيقة سعيه وراء اللعب فى الدوري الأسباني، بأنه حقق كل البطولات الممكنةمع فريقه الحالي، وأنه سعيد لتجديد تعاقده مع هذا الفريق العظيم.