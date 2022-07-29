انخفاض الوفيات والإصابات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا في العراق

وذكرت الوزارة في الموقف الوبائي الذي ورد لـ الخليج 365، أنها "سجلت 2085 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، و3 حالات وفاة".

وأشارت إلى أن قرابة 11 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا خلال يوم واحد، والإجمالي بلغ عشرة ملايين وأكثرمن 988 ألفاً".

وسجلت وزارة الصحة يوم أمس، 2313 إصابة بفيروس كورونا خلال موقفها الوبائي الخاص بالجائحة لليوم الخميس 28 تموز 2022.

وقالت الوزارة في بيان إنها "سجلت 4 وفيات اليوم فيما بلغ عدد المتعافين من المرض 3270".

وأضافت، أن "عدد متلقي اللقاح المضاد لكورونا خلال 24 ساعة الماضية بلغ 11904 أشخاص".