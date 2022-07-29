بغداد.. مشادة كلامية داخل مستشفى تتطور إلى إطلاق نار وتوقع إصابة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مشادة كلامية بين منتسب في وزارة الداخلية/ حماية المنشآت في أثناء الواجب داخل مستشفى الشهيد الصدر وأحد منتسبي الحشد خارج الواجب".

وأشار إلى أن "المشادة تطورت الى سحب اطلاق النار من قبل الحماية باتجاه منتسب الحشد ما أسفر عن إصابته في منطقة البطن والساق"، مبيناً أنه تم "اعتقال الحماية ونقل المصاب إلى أحد المستشفيات".

