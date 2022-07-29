مشجع يضع لاعبا في موقف طريف لالتقاط 'سيلفي' (فيديو)

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه أحد المشجعين يقاطع كوكي الذي كان يستعد لتنفيذ ركلة ركنية خلال مواجهة فريق نومانسيا.

وطلب المشجع من كوكي التقاط صورة "سيلفي"، وهو الأمر الذي لباه لاعب وسط أتلتيكو مدريد بسرور.



وبالفعل التقط الفتى المشجع الصورة وسط صيحات وتصفيق الجماهير الحاضرة، وابتسامة الحكم المساعد الذي كان قريبا من الواقعة.