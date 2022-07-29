جريمة تهز لبنان.. هندي يقتل صديقه ويقطع رأسه بسبب خلافات مادية!

وقالت المديرية إنه بتاريخ 21 يوليو الحالي، عثر على جثة رجل مجهول الهوية ومقطوع الرأس داخل أحد المعامل في بلدة أبو ميزان – بكفيا، وبعد التحقيق، تبين أن المغدور من الجنسية الهندية، ويدعى: (أ. س. مواليد عام 1977)، ويقيم داخل أحد معامل الأحجار القريبة من موقع الجريمة.وأفادت بأن المشتبه به بتنفيذ جريمة القتل، يدعى: س. ك. (مواليد عام 1977، هندي)، وقد تم توقيفه في البلدة ذاتها. وبتفتيش مكان إقامته تبين وجود آثار دماء في المكان.

بالتحقيق معه، اعترف بتخطيطه لقتل المغدور بسبب خلافات ماديّة، وأنه فجر تاريخ 21-7-2022، عمل على نقله من الغرفة، حيث يقيمان، إلى داخل معمل الأحجار القريب، وذلك بعد أن تأكد أنه بحالة سكر شديدة، وقام بضربه بواسطة صخرة ثم قطع رأسه بآلة حادة، ورمى أدوات الجريمة في المحلة المذكورة.



أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.