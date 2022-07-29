بالفيديو: لجنة ارجاع املاك الاقليات تعيد 15 عقارا بمجموع تجاوز الـ 200

اصحاب العقارات من جانبهم قدموا الشكر للجنة التي قامت بارجاع العديد من العقارات، كاشفين عن معاناتهم بالسنين الماضية بسبب سطوة المسيطرين وامتناعهم عن الخروج.

وتلقت لجنة اعادة عقارات الاقليات التي تشكلت قبيل سنة ونصف من الان المئات من الشكاوى، لتعيد العديد من العقارات على شكل منازل واراض وشقق سكنية وعمارات وحتى محال تجارية، في وقت تعهد فيه الصدر بالإشراف شخصياً على موضوع اعادتها واتخاذ اجراءات صارمة بحق المعتدين على تلك الأملاك.