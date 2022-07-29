الجدعة يؤهل الاسر القادمة من الهول ويعيدهم الى مناطق سكناهم.. فيديو

يجري ادخال هذه العوائل النازحة في مراحل تأهيلية في مركز الجدعة، بالتعاون مع عدد من المنظمات الانسانية، قبل السماح لعودتهم الى مناطقهم، والتي ربها تستغرق شهرين أو أكثر حيث عادت أكثر من ثلاثمئة واربعة وتسعين عائلة إلى مناطق سكناها اما غالبية العوائل المقيمة في المركز فأنها من تلك المحافظات التي تعرضت لتنظيم داعش أكثرها الأنبار عدداً، ونينوى في المرتية الثانية، بينما تأتي صلاح الدين في المرتبة الثالثة، اضافة الى عدد منهم من محافظتي بغداد وديالى.

ولكل اسرة في مخيم الهول قصة، فمنهم من لا يمتلكون وثائق رسمية تثبت عراقيتهم، جراء تداعيات احتلال تنظيم داعش مناطقهم، وخروجهم الى سوريا، الا انهم يرون بان مخيم الجدعة أفضل بكثير من الهول، الذي عانوا فيه الكثير من المضايقات وشاهدوا عمليات قتل وطعن وابتزاز وغيرها.