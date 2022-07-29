انت الان تتابع خبر بالفيديو: امطار صيفية تغرق الخليح وتوقع ضحايا في ايران‎‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأظهرت مقاطع فيديو، السيول التي ضربت الفجيرة، وتضرر مركبات المواطنين الذين يسيرون في الشوارع بعد سقوط الأمطار فيما تعمل فرق الشرطة الإماراتية على تأمين انسيابية المرور بالمناطق المتضررة من السيول وحثت الداخلية الإماراتية سكان المناطق التي تشهد أمطارا غزيرة على عدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة.المركز الوطني للأرصاد حذر من الأمطار الغزيرة ودعا إلى توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار على بعض المناطق الشرقية والابتعاد عن جريان الأودية وتجمع المياه فيما وجّه الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، بنقل جميع الأسر المتضررة من الأمطار والسيول إلى مواقع إيواء مؤقتة.

وتشهد منطقة الخليج موجة من الطقس السيئ، طالت بعض الدول منها الإمارات وقطر، حيث تسببت السيول الجارفة في خسائر مادية كبيرة، فيما تتأهب دول خليجية أخرى كالكويت والبحرين، لاحتمالية امتداد السحب الرعدية وموجة الأمطار الغزيرة إليها، كما ضربت الامطار جمهورية ايران وتسببت بسقوط ضحايا.

