أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 148500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148400 دينار لكل 100 دولار.

وفي وقت سابق، قرر البنك المركزي العراقي تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ (1460) ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ (1470) ديناراً لكلّ دولار.

