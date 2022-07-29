انت الان تتابع خبر أسعار النفط تحافظ على استقرارها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحلول الساعة 0330 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر/ أيلول 38 سنتا أو 0.4% إلى 96.80 دولار للبرميل ليعوض خسائر تكبدها في الجلسة السابقة ويتجه صوب تسجيل زيادة أسبوعية بنحو 3%.واستقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر/ أيلول، التي ينقضي أجلها اليوم الجمعة، عند التسوية 107.14 دولار للبرميل.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر/ تشرين الأول 8 سنتات أو 0.1% إلى 101.91 دولار للبرميل.

وسيكون الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، أو التكتل المعروف باسم (أوبك+)، في الثالث من أغسطس/ آب، عاملا مهما في السوق.

وذكرت مصادر في (أوبك+)، أن التكتل سيدرس الإبقاء على مستوى الإنتاج دون تغيير لشهر سبتمبر/ أيلول، لكن مصدرين في التكتل أبلغا رويترز بأنه ستجري مناقشة زيادة طفيفة في الإنتاج.

