28 يوليو , 2022
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب).
سعى الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الخميس لتهدئة قلق الناخبين بشأن حالة الاقتصاد، قائلاً إنه ليس مفاجئاً حدوث تباطؤ بعد أن أظهرت البيانات أن الاقتصاد انكمش مرة أخرى في الربع الثاني.
وقال في بيان «ليس من المستغرب أن يتباطأ الاقتصاد بينما يعمل (مجلس) الاحتياطي الاتحادي لخفض التضخم... نحن على الطريق الصحيح وسنخرج.. أقوى وأكثر أماناً».
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن: لا «مفاجأة» في تباطؤ الاقتصاد الأميركي لكنه «على المسار الصحيح» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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