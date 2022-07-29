بايدن: لا «مفاجأة» في تباطؤ الاقتصاد الأميركي لكنه «على المسار الصحيح»

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب).

سعى الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الخميس لتهدئة قلق الناخبين بشأن حالة الاقتصاد، قائلاً إنه ليس مفاجئاً حدوث تباطؤ بعد أن أظهرت البيانات أن الاقتصاد انكمش مرة أخرى في الربع الثاني.

وقال في بيان «ليس من المستغرب أن يتباطأ الاقتصاد بينما يعمل (مجلس) الاحتياطي الاتحادي لخفض التضخم... نحن على الطريق الصحيح وسنخرج.. أقوى وأكثر أماناً».