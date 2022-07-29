أوكرانيا: حصاد 11.8 مليون طن من الحبوب حتى الآن

28 يوليو , 2022
القمح (أ ف ب).
قال الاتحاد الأوكراني لتجار الحبوب اليوم الخميس إن المزارعين حصدوا 11.8 مليون طن من الحبوب في 2022 حتى الآن.
وأضاف الاتحاد في بيان أن تلك الكميات تضمنت ثمانية ملايين طن من القمح و3.5 مليون طن من الشعير.
وكانت أوكرانيا، وهي من الدول الكبرى المنتجة والمصدرة للحبوب في العالم، قد حصدت كمية قياسية من الحبوب بلغت 86 مليون طن في 2021. وتضمن ذلك 42.1 مليون طن من الذرة و32.2 مليون طن من القمح.
وقالت الحكومة إن حصاد هذا العام قد يتراجع بنحو 50 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية.
وقلص المزارعون المساحات التي يزرعونها بنحو 25 بالمئة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا والعمليات القتالية في بعض المناطق.
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