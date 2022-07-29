الرئاسة الفرنسية: الكرة الآن في ملعب إيران لإنقاذ الاتفاق النووي

28 يوليو , 2022 إيران. قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية اليوم الخميس إنه لا يزال هناك متسع من الوقت لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، لكن الكرة لا تزال في ملعب طهران.

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