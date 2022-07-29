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فيضانات 'مدمرة' في أمريكا تتسبب بمصرع 8 أشخاص

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- متابعة
لقي ثمانية أشخاص على الأقلّ مصرعهم في أعقاب هطول أمطار غزيرة تسبّبت بفيضانات هائلة، في شرق ولاية كنتاكي الأمريكيّة، حسبما أعلن حاكم الولاية.
وتحدّث الحاكم آندي بشير عن "أسوأ فيضانات في التاريخ الحديث"، واصفًا إيّاها بأنّها "مدمّرة ومميتة".

وأضاف الحاكم: "في الوقت الحالي، أعتقد أنّني أستطيع تأكيد ما لا يقلّ عن ثماني وفيات، لكن يبدو أنّ هذا الرقم يتزايد ساعة بساعة"، متوقعاً أن يرتفع إجمالي عدد القتلى.


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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