فيضانات 'مدمرة' في أمريكا تتسبب بمصرع 8 أشخاص

وتحدّث الحاكم آندي بشير عن "أسوأ فيضانات في التاريخ الحديث"، واصفًا إيّاها بأنّها "مدمّرة ومميتة".

وأضاف الحاكم: "في الوقت الحالي، أعتقد أنّني أستطيع تأكيد ما لا يقلّ عن ثماني وفيات، لكن يبدو أنّ هذا الرقم يتزايد ساعة بساعة"، متوقعاً أن يرتفع إجمالي عدد القتلى.

