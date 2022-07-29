انت الان تتابع خبر فيضانات 'مدمرة' في أمريكا تتسبب بمصرع 8 أشخاص والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- متابعة
لقي ثمانية أشخاص على الأقلّ مصرعهم في أعقاب هطول أمطار غزيرة تسبّبت بفيضانات هائلة، في شرق ولاية كنتاكي الأمريكيّة، حسبما أعلن حاكم الولاية.
وتحدّث الحاكم آندي بشير عن "أسوأ فيضانات في التاريخ الحديث"، واصفًا إيّاها بأنّها "مدمّرة ومميتة".
وأضاف الحاكم: "في الوقت الحالي، أعتقد أنّني أستطيع تأكيد ما لا يقلّ عن ثماني وفيات، لكن يبدو أنّ هذا الرقم يتزايد ساعة بساعة"، متوقعاً أن يرتفع إجمالي عدد القتلى.
وأضاف الحاكم: "في الوقت الحالي، أعتقد أنّني أستطيع تأكيد ما لا يقلّ عن ثماني وفيات، لكن يبدو أنّ هذا الرقم يتزايد ساعة بساعة"، متوقعاً أن يرتفع إجمالي عدد القتلى.