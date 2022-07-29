شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالخيانة.. "تشيرنوبيل" في قبضة القوات الروسية دون قتال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالخيانة ودون قتال وفي أقل من ساعتين، ألقى 169 من أفراد الحرس الوطني الأوكراني أسلحتهم عندما اقتربت القوات الروسية من تشيرنوبيل بعد ظهر يوم 24 فبراير.

معلومات سرية كشفها تحقيق أجرته وكالة "رويترز"، وقالت إن نجاح روسيا في تشيرنوبيل لم يكن من قبيل الصدفة، ولكنه جزء من عملية طويلة الأمد للكرملين للتسلل إلى الدولة الأوكرانية بواسطة عملاء سريين.

وقال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف، لرويترز، إن روسيا لها عملاء في قطاعات الدفاع والأمن وإنفاذ القانون الأوكرانية، لكنه لم يقدم أسماء أو أي تفاصيل أخرى.

وعلى المستوى الوطني، ذكرت مصادر مطلعة على خطط الكرملين أن موسكو كانت تعول على تفعيل عملاء نائمين داخل جهاز الأمن الأوكراني.

وتطابقت المصادر مع تقارير استخباراتية غربية بأن الكرملين كان سيعين أوليج تساريوف، صاحب فندق، لقيادة حكومة دمية في كييف.

وكشف المدعي العام الأوكراني السابق لرويترز في يونيو، أن السياسي الأوكراني فيكتور ميدفيدشوك، صديق بوتين، لديه هاتف مشفر صادر عن روسيا حتى يتمكن من التواصل مع الكرملين.

وأوضح التقرير أنه في كثير من الحالات فشل العملاء النائمون، الذين قامت موسكو بتجنيدهم في القيام بعملهم، وفقًا لمصادر متعددة في روسيا وأوكرانيا.

وتساعد هذه المؤامرة التي تم كشفها في تفسير ثقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قدرة بلاده على اجتياح أوكرانيا في غضون أيام.

وإذا كان الافتراض أن العملاء النائمين سوف يفرشون السجادة الحمراء للروس، فمن المنطقي أن يعتقد الكرملين أن الأمر كان سينتهي قريبًا، لكن من الواضح أن هذه الخطة لم تنجح.

وأشار التقرير إلى أن تسلل المخابرات الروسية نجح بطريقة واحدة وهي زعزعة ثقة أوكرانيا من الداخل، وكشف النقاب عن أوجه القصور في قوات الأمن الأوكرانية التي يبلغ قوامها نحو 30 ألف فرد، وهي قوات لديها تاريخ معقد مع روسيا، وهي مكلفة الآن بمطاردة الخونة.

وعلى صعيد أحداث المعارك على الأرض، كشف خبير روسي أن بلاده توصلت إلى "تطور سري" يسمح لها باختراق أنظمة إطلاق راجمات الصواريخ "هيمارس" الأمريكية.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال الخبير أليكسي ليونكوف: "لقد تم اختراق النظام الأمريكي. وسيتم نشر تطورنا السري في جميع الاتجاهات".

وأصبحت "هيمارس" وهي اختصار لـ "نظام صاروخ المدفعية عالية الحركة"، عنصرًا أساسيًا بالنسبة لأوكرانيا في حربها مع روسيا.

وأضاف الخبير الروسي: "نظام جيد، لا يمكنني تسميته بعد، لكنه يعمل على مسافات أكبر بكثير، ويصلح موقع الإطلاق على الفور. بالنسبة للأمريكيين، كانت هذه مفاجأة غير سارة للغاية".

ويرفع إعلان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الأسبوع الماضي، عن إرسال أربعة أنظمة "هيمارس" إضافية إلى أوكرانيا- العدد الإجمالي لأنظمة الأسلحة الأمريكية المقدمة أو الموعودة، إلى 16.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، قبل أيام، إن القوات المسلحة استخدمت نظام "هيمارس" لإخراج 50 مستودع ذخيرة روسي.

فيما قال مسؤول دفاعي أمريكي بارز، مؤخرًا، إن أوكرانيا استخدمت الأنظمة لتدمير أكثر من 100 هدف روسي "عالي القيمة".